يوم المرأة بالمكسيك.. 19 مصابا خلال مظاهرات ضد "قتل النساء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 15 من عناصر الشرطة وأربعة مدنيين بجروح في المكسيك خلال مظاهرات "يوم المرأة العالمي" في العاصمة مكسيكو سيتي.

واحتجت آلاف النساء، أمس الإثنين، على العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد، حيث خرجت مجموعات نسوية إلى شوارع المكسيك؛ للمطالبة بوقف جرائم القتل والانتهاكات ضد النساء، في بلد تُقتل فيه حوالي 10 سيدات كل يوم.



وحملت المتظاهرات صورا للنساء المقتولات ولافتات مكتوب عليها "المكسيك قاتلة النساء" و "لم يقتلوني ، لكني أعيش في خوف".

وفي مكسيكو سيتي، سارت المتظاهرات إلى القصر الوطني، مقر السلطة التنفيذية الاتحادية، الذي تم تطويقه في وقت سابق، مثلما حدث مع 30 معلما تاريخيا حول العاصمة.

وبرر الرئيس اندريس مانويل لوبيز الحواجز التي تم وضعها حول القصر بأنها تهدف لتجنب العنف خلال المظاهرات، في حين وصفتها جماعة نسائية بأنها" حائط العار".

وقال لوبيز، الذي يتهم " المحافظين" المعارضين لحكومته بتأجيج المسيرات" نحن نحب الحياة، نريد السلام".

وقامت مجموعة من النشطاء بتحطيم الحواجز حول القصر الوطني. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وجرى نشر أكثر من 2000 من ضابطات الشرطة غير المسلحات لتوفير التأمين خلال المظاهرات.

وقال الرئيس في وقت سابق بمؤتمره الصحفي الصباحي:" هناك عدة طرق للاحتجاج سلميا، تشمل استخدام أصواتكم وحتى توجيه الإهانة، ولكن ليس إلقاء القنابل ولا استخدام المطارق، ولا إشعال النار في الأشياء".

وشهدت دول ومناطق أخرى احتجاجات مماثلة. ووردت تقارير تفيد بوقوع أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة في أماكن عديدة خلال يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به سنويا في 8 مارس/آذار.

وفي العاصمة الكولومبية بوجوتا، جرى تكسير النوافذ وإلقاء العبوات الحارقة، بحسب مقاطع فيديو نٌشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت سانتياجو دي تشيلي والعاصمة الارجنتينية بوينس آيريس تجمعات كبيرة .

وبالإضافة إلى الجرحى الـ 19، تم اعتقال أربع مصورات صحفيات، وإلقائهن على الأرض وتقييد أيديهن من قبل أفراد من الشرطة في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي عندما كانوا في طريقهن لتغطية المسيرة، حسبما أفادت إحداهن على حسابها على تويتر.

وقالت وزارة الأمن العام إنه تم وقف رجل الشرطة الذي أعطى أمر إلقاء القبض على السيدات، بالإضافة إلى كل الأفراد الذين شوهدوا في الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك العام الماضي، بما في ذلك نحو 967 حالة تم تصنيفها على أنها عمليات قتل على أساس الجنس، أو "قتل النساء". كما زادت التقارير عن العنف الأسري خلال جائحة فيروس كورونا.