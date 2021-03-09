باب "الجزيرة" المشرع أمام قيادات الحوثي يغضب آلاف السعوديين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار أيام مضت أعطت قناة الجزيرة القطرية ظهرها لهجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين بالسعودية، وفتحت بثها المباشر لقيادات المليشيا.

تصرف رأى فيه آلاف المغردين السعوديين عبر تويتر انتهاكا جديدا لوحدة الصف الخليجي والشرعية الدولية، ومراوغة لبنود اتفاق قمة العلا الخليجية.

وتصاعدت الأزمة مجددا مع ظهور القيادي الحوثي محمد البخيتي عبر شاشة الجزيرة متوعدا السعودية، حيث اعتبر المغردون تصرف القناة القطرية بمثابة "عدم وفاء باتفاق العلا الذي نص على احترام مبادئ حسن الجوار".

وربط المغردون مع التصعيد الحوثي غير المبرر من هجمات ضد المملكة عبر طائرات مسيرة والغطاء الإعلامي المقدم من القناة القطرية لقيادات المليشيا.

ولاقت الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المناطق المدنية والمؤسسات الحيوية بالسعودية إدانات عربية، مؤكدة أنها تعد بمثابة "جرائم حرب" وتهديد لأمن الطاقة العالمي.

والإثنين، أكدت الولايات المتحدة، أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية حقيقية" من مليشيا الحوثي في اليمن.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، إحباط محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية خلال 24 ساعة بـ12مسيرة تم تدميرها.

من القاعدة للحوثي

الإعلامي محمد أحمد الملا غرد عبر هاشتاق (الجزيرة) على تويتر، قائلا: "كانت الجزيرة منبر للقاعدة واليوم هي منبر للحوثي، الجزيرة ( أو ...) تعشق الإرهاب وتدعمه".





وعلق أبو سلطان وهو مغرد آخر عبر تويتر: "قطر سبقت دول المنطقة في صرف المليارات لصناعة إعلام معاد يشوه العلاقة الحقيقة بين دول المنطقة والمشكلة التظلم والبكاء والشكوى إذا صار هناك ردات فعل على ما تقوم (به) هذه الدولة"، على حد قوله.

الإعلامي عبدالجليل السعيد قدم واقعة حدثت معه من قبل القائمين على القناة القطرية، فغرد قائلا: "اعترف لكم بأن قناة الجزيرة وضعت فيتو على ظهوري في برامجها منذ رددت على هذا الحوثي الإرهابي قبل عامين.. هم يخافون من الضيف المتمكن والقوي بالحجة ويبحثون عن ضيوف ضعفاء لا يردون بقوة على سرد الأكاذيب.. هذا المنطق لا يصلح حين أكون على الهواء".

الباحث والأكاديمي الدكتور أحمد الفراج قدم ملخصا عبر تويتر لما يحدث على الأرض فقال: "الزملاء في فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بالخليج، والتي تحمل اسم الدلع قناة الجزيرة احتفالاتكم الصاخبة بهجوم إيران وأذرعها الإرهابية على شرق المملكة لم تكن كافية ليرضى عنكم ملالي طهران تمام الرضى: شدّوا حيلكم زيادة".





اتفاق العلا

وكان قادة دول الخليج، وقعوا في بيانهم الختامي بالقمة التي عقدت في مدينة العلا السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، على "أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وصادق قادة دول الخليج ، بحسب البيان الختامي، على "قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السابعة عشرة، بشأن مجالات التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون".

وأكدوا "دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس"، وأعربوا عن ارتياحهم للخطوات المبذولة في تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة.

وحظي توقيع قادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالسعودية، على "بيان العلا"، على إشادات عربية ودولية.