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تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفاد قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الثلاثاء بأن تركيا مددت حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس آذار.

وتم فرض الحظر العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس على العمالة والاقتصاد بوجه عام. ويملك الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة حتى منتصف العام الحالي.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر تشرين الثاني وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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