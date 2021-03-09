الامارات.. ارتفاع درجات الحرارة معظم الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا ورطبا صباحا واحتمال تشكل ضباب مع ارتفاع في درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء والجمعة بينما يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة السبت.



وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - أن الطقس غدا سيكون رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة على بعض المناطق الشمالية وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح : شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم "الأربعاء" فيكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة نهارا، والرياح : جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحيانا آخر الليل في بحر عمان.

ويشهد يوم "الخميس" طقسا رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وصحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، والرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "الجمعة" يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة خاصة غربا تتحول آخر الليل إلى شمالية غربية غربا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج يصبح مضطربا تدريجيا آخر الليل في غرب الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم " السبت " مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة شمالا وعلى الجزر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.