مجدداً.. التحالف العربي يصد هجوماً حوثياً على الأراضي السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الانقلابية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وأكدت القناتان السعوديتان، "الإخبارية" و"العربية" هذا الاعتراض.

ومساء أمس الإثنين، أكد المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن "صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي إيرانية الصنع".

وأوضح المالكي أن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة" التي تحاول استهداف المنشآت المدنية.

وكشفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

يشار إلى أن عدد الطائرات المسيّرة المفخخة التي أعلن التحالف العربي عن اعتراضها فاق الـ 540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخاً باليستياً حتى الآن.

وتصعّد الميليشيات الحوثية هجماتها في الفترة الأخيرة، على خلفية الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.