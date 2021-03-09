تقرير يكشف أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا حول العالم تجاوز 300 مليون

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشفت البيانات الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح حول العالم، تجاوز 300 مليون.



ولفتت وكالة «تاس» الروسية، استناداً إلى مصادر وبيانات، إلى أنه تم تطعيم حوالي 301.4 مليون شخص، وهو ما يزيد 2.5 مرة على عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، وبالتالي، فإن حوالي 3.8% من سكان العالم، قد تم تطعيمهم بالفعل حتى الآن.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أشارت سابقاً إلى أنه من أجل تحقيق مناعة القطيع، من الضروري تطعيم حوالي 70% من سكان العالم، وقال رئيس القسم الأوروبي بالمنظمة، هانز كلوغه، إن الجائحة قد تنتهي مع نهاية العام الجاري.

لكن بنظر خبراء، فإن التطعيم ليس مستمراً فحسب، إنما يتسارع، أي أن عدد الذين يتلقون اللقاح، يتزايد يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، ما يعني أن الوصول إلى الـ 70%، سيكون أسرع مما يمكن استنتاجه من بيانات راهنة.

وتمثل البلدان الخمسة الأولى في عدد الذين تم تطعيمهم 50% من إجمالي متلقي اللقاح. ففي الولايات المتحدة، تم بالفعل تطعيم أكثر من 90 مليون شخص، في الصين 52.5 مليوناً، في المملكة المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار جزر القنال وجزيرة مان والأقاليم الخارجية، تم تطعيم حوالي 23 مليون شخص، في الهند 20.7 مليوناً، وفي البرازيل 10.6 ملايين.

بيانات

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أنه جرى حتى الآن إعطاء 3. 23 مليون جرعة من اللقاحات في المملكة المتحدة.

وفي إسبانيا 47. 4 ملايين جرعة، وفي هولندا 09. 1 مليون جرعة، وفي سويسرا 884 ألفاً و905 جرعات، وفي فرنسا 69. 5 ملايين جرعة، وفي ألمانيا 33. 7 ملايين جرعة، وفي إيطاليا 4. 5 ملايين جرعة.

شحنات

في آسيا، استقبلت اليابان،أمس، الشحنة الرابعة من لقاح فايزر، الذي وصل مطار ناريتا، بالقرب من طوكيو، قادما من بلجيكا. وقال مسؤولون حكوميون إن كمية أحدث شحنة تقريباً، تبلغ ضعف الشحنة الثالثة. وأضافوا أن الشحنة تتألف من نحو 990 ألف جرعة.

اتفاق

اتفقت شركتا الأدوية الأمريكيتان «موديرنا» و«باكستر إنترناشيونال» على تصنيع ما يتراوح بين 60 و90 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته «موديرنا» في الولايات المتحدة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه سيتم تصنيع جرعات اللقاح في مصنع باكستر في مدينة بلومينغتون بولاية إنديانا الأمريكية. وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضاً قيام باكستر بتقديم خدمة التعبئة للجرعات المنتجة في مصنعها.