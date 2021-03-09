تقرير: ألمانيا أكثر دولة بالاتحاد الأوروبي تتعرض لحملات التضليل المعلوماتي من روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

ذكر تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا هي محور لجهود تضليل معلوماتي روسية، أكثر بكثير من أي دولة أخرى في التكتل.

وأفاد التقرير الذي نشرته الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء بأنه "لا توجد دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي تتعرض للهجوم بعنف أكثر من ألمانيا".

ويشير التقرير إلى "الحملات الممنهجة" على المستوى السياسي ومن خلال وسائل الإعلام القريبة من الكرملين. وفي الوقت نفسه ، يُتهم السياسيون ألمان بتجنب الحوار مع روسيا.

ومنذ أواخر عام 2015 ، تم رصد أكثر من 700 حالة من ألمانيا في قاعدة بيانات الاتحاد للأوروبي. واستُهدفت فرنسا أكثر من 300 مرة، وإيطاليا حوالي 170 مرة، وإسبانيا أكثر من 40 مرة.

ويقول التقرير: "يخلق الكرملين صورة فكرية لألمانيا لا يكون فيها سوى عدد قليل من الأصوات المعقولة ضمن جوقة من رهاب روسيا غير العقلاني".