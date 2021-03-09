كورونا في 24 ساعة| 590 إصابة جديدة وآليات تقييم الطلاب.. وحقيقة الأعراض الجانبية للتطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 466 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144485 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

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تطعيم 221 مواطنًا بلقاح كورونا في الشرقية

من الابتدائية حتى الثانوية.. التعليم تكشف آلية تقييم الطلاب المصريين في الخارج

يساعد في تقليل الحمل الفيروسي للمرضى.. نتائج مبشرة لعلاج كوفيد الفموي

كورونا اليوم: افعل هذين الأمرين قبل أخذ اللقاح.. وعرض مزعج ناتج عن الفيروس

2.5 مليون جنيه حصيلة غرامات حملات الإزالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الإسكندرية

كورونا: بدء حملة تطعيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومستوطنات الضفة

هل ظهرت أعراض جانبية لتطعيم كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

سوريا: إصابة الرئيس الأسد وزوجته بفيروس كورونا

تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الامتحانات

الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

5 ملايين شخص في إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

هيئة صحية أمريكية: أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها

وفيات كورونا في إيطاليا تتخطى 100 ألف حالة

كندا تعلن يوم 11 مارس يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى ضحايا كورونا

استطلاع: ربع الأمريكيين يؤكدون أنهم لن يحصلوا على لقاح كورونا

ولاية بنسلفانيا الأمريكية: حقن نحو 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تركيا تسجيل 13215 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة