حدث ليلاً| 43 وفاة بكورونا والقبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

43 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 466 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 144485 حالة حتى اليوم.

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القبض على المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

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أول تعليق لنجل ضحية "شهادة الحق" بالإسكندرية بعد حكم إعدام قاتلها (فيديو)

أعرب محمد مبروك، نجل السيدة سامية حجازي، التي قتلت حرقًا في منزلها نوفمبر الماضي، عن ارتياح الأسرة بعد قرار محكمة جنايات الإسكندرية الصادر اليوم الاثنين بإعدام المتهم.

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ضياء رشوان يكشف تفاصيل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين: حضرت 79 جلسة بالمحاكم

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الجهود التي بذلها للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا ليست دعاية انتخابية، ولا جهدًا عارضًا ولا موضوعًا للمزايدة السياسية أو النقابية أو للاستخدام في معارك انتخابية، مضيفًا أن تلك الجهود "واجب دائم عليه" في كل الأوقات.

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وزير النقل: توجيهات رئاسية بتعويض متضرري توسيع الطريق الدائري

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الطريق الدائري له 50 مترا حرم بقرار جمهوري والجميع يعلم ذلك، ومن المفترض لا يتم البناء في هذه المساحة، معلقا: "البناء في تلك المنطقة مخالف".

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"الأعلى للآثار": إعلان اكتشافات أثرية جديدة في أبريل (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيتم إعلان اكتشافات أثرية جديدة ستبهر العالم كله.

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وزير العدل: توجيهات السيسي بعمل المرأة في القضاء إضافة جديدة لهن

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الخاص لمجلس الدولة بتفعيل تمكين المرأة المصرية من تبوأ مقاعد النيابة العامة ومجلس الدولة.

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السعودية تطلق عددًا من المبادرات التحفيزية للمنشآت في قطاع الحج والعمرة

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الاثنين، على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

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حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 29 مليون إصابة

تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 29 مليون شخص يوم الاثنين، في الوقت الذي تظل فيه البلاد أسوأ من تضرر من الجائحة في العالم.

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الولايات المتحدة تمنح الفنزويليين وضع حماية مؤقت لمدة 18 شهرا

قال مسؤول حكومي أمريكي ، الإثنين ، إن واشنطن تخطط لمنح تصاريح إقامة مؤقتة للفنزويليين الذين فروا إلى الولايات المتحدة.

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