محمد الفلاح - رغم الخلافات المتصاعدة.. حركة فتح تقرر خوض الانتخابات بقائمة موحدة

الثلاثاء 9 مارس 2021

أكدت حركة فتح، أنها ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة تحظى بتأييد قواعد الحركة.



وقالت الحركة في بيان لها عقب اجتماع عقدته في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ”فتح ستخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة“.

وأضافت أن ”اللجنة المركزية ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة“.

وكان القيادي في حركة فتح ناصر القدوة، أعلن أنه سيشكل قائمة انتخابية في رسالة احتجاج على الطريقة التي تدير بها الحركة ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

كما نقل مسؤولون فلسطينيون عن عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان البرغوثي، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما دفع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لزيارته في سجنه، في اجتماع لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وتواجه حركة فتح، حالة سخط واسعة جراء اتهامات بالتفرد والإقصاء وعدم اختيار قوائم المرشحين بناء على الكفاءات، وهو ما يهدد بتشتيت أصوات الحركة وكتلتها الانتخابية أمام منافسيها خلال الانتخابات التي ستجري في فلسطين بعد 14 عاماً من الانقسام.