دعم إجراءات السعودية لحماية أمنها واستقرارها

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

لاقت الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة دون طيار والمحاولة الأخرى بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، مؤكدين أن ذلك يعتبر تصعيداً خطيراً وإضراراً بأمن المملكة وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني، ومؤكدين دعم إجراءات المملكة في حماية أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للجرائم الحوثية. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، وأشارت، في بيانها إلى أن الاعتداء إرهابي وجبان ويمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي. وأكدت دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.

ودانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت في بيان لها، إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي، وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها.

كما أعربت مصر وبأشد العبارات عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجمات الحوثية الإرهابية، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها دعمها الكامل للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة.

وفي السياق، دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الاستهدافات الإرهابية لميليشيات الحوثي. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن هذا الاستهداف الذي يأتي أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وفي السياق، استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية أي اعتداء على السعودية.

واستنكرت الوزارة بشدة أي اعتداء يطال المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر، ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ممارسة أقسى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد وتجنيب المدنيين الأخطار والحروب، مع التشديد على احترام كافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ودان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة الاعتداءات الإرهابية، وأهاب بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الحازم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكداً تضامن بلاده المطلق مع المملكة. وأدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الاعتداءات الحوثية، ووصفت في بيان لها تلك الاعتداءات بأنها «إهانة صارخة» للقوانين الدولية، مجددة تضامنها المتواصل ودعمها الدائم مع المملكة ضد الأعمال العدوانية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها. كما أعربت أفغانستان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الجبان، معتبرةً إياه انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية.

حكومة اليمن: التصعيد الإيراني عبر الحوثي يعمق الأزمة الإنسانية

أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن التصعيد الإيراني الخطير باليمن عبر ميليشيات الحوثي يعمق الأزمة الإنسانية ويغذي استمرار نزيف الدم اليمني.

واعتبرت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد إيران امتداد للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية وعقيدة نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة.

وأكد الوزير اليمني، في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»، أن «تصاعد السياسات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة جاء كنتيجة مباشرة لما اعتبرته طهران نهج جديد للإدارة الأميركية يتجاهل تاريخ التورط الإيراني في إشعال الأزمات في المنطقة وأيديها الملطخة بالدماء».