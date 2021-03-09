«الجامعة العربية»: تدفقات الطاقة مهددة بالخطر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، الهجمات الحوثية على السعودية، مؤكداً أن التصعيد الحوثي الذي استهدف أكبر موانئ شحن النفط في العالم يعرض تدفقات الطاقة إلى الخطر. وطالب أبو الغيط، في بيان، المجتمع الدولي، بوضع ضغوط كبيرة على الحوثيين وعلى من يقف وراءهم ويدعمهم.

وأعرب عن ثقته في قدرة السعودية على الدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن من يدفع ثمن هذا التصعيد هم أبناء الشعب اليمني الذي يعاني استمرار الحرب وما تسببت فيه من أزمة إنسانية صارت أخطر أزمة في العالم.