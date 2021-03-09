«الداخلية العرب»: الاعتداءات تشكل جرائم ضد الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، عن استنكارها الشديد وإدانتها للأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الأمانة في بيان صحفي، إن الاعتداءات التي وقعت على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف البيان أن الهجومين الأخيرين يؤكدان من جديد النوايا الحقيقية لميليشيات الحوثي في تقويض السلم والاستقرار في المنطقة، وتهديد مصادر الطاقة العالمية.