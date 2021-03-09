اخبار العالم

«العالم الإسلامي»: أفعال إجرامية تعكس بؤس الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وكالات)

دانت رابطة العالم الإسلامي باسم كافة مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية ومرافق شركة أرامكو بالظهران.
وقالت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إنها تستنكر وتُدين تلك الاعتداءات الإرهابية، التي تستهدف المملكة وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.
وأعربت الرابطة عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة العربية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا