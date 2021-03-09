وداد تمارة يطلب التشطيب على اسم “وادو” من تاريخ كرة القدم الوطنية

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت إدارة وداد تمارة لكرة القدم، بلاغا استنكاريا، لما جاء في تدوينة عبد السلام وادو بدعمه لرئيس الاتحاد الكروي الجزائري، زطشي، على حساب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقالت إدارة وداد تمارة في البلاغ نفسه، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “تلقينا ببالغ الحسرة تدوينات اللاعب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عبد السلام وادو، بكثير من الحزن، والقلق، حيث قام بدعم مرشح لعضوية الفيفا من إحدى الدول المجاورة، على حساب ترشيح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لهذا المنصب، مما يتعارض مع مصالح كرة القدم الوطنية بصفة عامة”.

وأضافت إدارة النادي نفسه: “نطلب من سيادتكم وبكل مسؤولية التشطيب على اسم عبد السلام وادو من تاريخ كرة القدم المغربية الوطنية، كما نقدم كنادي الوداد الرياضي لتمارة لكرة القدم، دعمنا اللامشروط لفوزي لقجع في ترشيحه لمنصب اللجنة التنفيذية للفيفا، إذ إن هذا الترشيح يمثل عائلة كرة القدم المغربية بصفة عامة”.