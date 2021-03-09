فاجعة طنجة.. غدا بدء التحقيق التفصيلي مع صاحب المصنع

جدة - عبدالحي حسين - تشهد المحكمة الابتدائية بطنجة، غدا الثلاثاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب المصنع، الذي شهد وفاة 28 عاملة وعامل.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة قد أعلن، في وقت سابق، اتخاذ قرار إيداع صاحب المصنع المذكور السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وقال وكيل الملك، في بلاغ له، إن النيابىة العامة، على إثر الأبحاث، التي أمرت بها، لكشف ظروف وفاة مجموعة من الضحايا، في وحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة، وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وأوضح المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه السجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وكان ” مصنع الموت “قد عرف وفاة 28 عاملا، بعدما غمرته مياه الأمطار، وسط مطالب بإجراء تحقيق شفاف، وتحديد المسؤوليات في الفاجعة، التي هزت الرأي العام.