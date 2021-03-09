وزارة “أمزازي” تحتفي بالنساء في عيدهن العالمي وتسجل تفوق 77% من التلميذات

جدة - عبدالحي حسين - اختارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم 8 مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أن تتوقف عند مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020.

وتحدثت الوزارة عن تفوق الفتيات في التمدرس، مسجلة “ارتفاع نسبة النجاح في صفوف الفتيات في امتحانات البكالوريا، إذ فاقت 77 في المائة سنة 2020 على المستوى الوطني”.

وسجلت الوزارة “تصاعدا في منحى تمدرس الفتاة بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي من سنة 2017 إلى سنة 2020، بالوسط القروي، وذلك بفضل اعتماد برامج الدعم الاجتماعي التي ساهمت، إلى حد كبير، في الحد من الهدر المدرسي، بحسب قولها.

وارتفع عدد المستفيدات من برنامج (تيسير) للدعم المالي المباشر للأسر من 322.694 خلال الموسم الدراسي 2017-2018، إلى 936.172 خلال 2019-2018، ليصل إلى 1.118.471 خلال الموسم الدراسي 2020-2019″.

وتابعت الوزارة أنها “عملت على تمكين العنصر النسوي العامل بقطاع التربية الوطنية وإدماجه والرفع من تمثيليته ضمن مكون الموارد البشرية.

وسجلت الوزارة التقدم الملحوظ في عدد المدرسات بالتعليم العمومي الذي وصل إلى 118.277 سنة 2020، مقابل 107.267 سنة 2017، خصوصا بالتعليم الابتدائي، حيث وصل عدد المدرسات إلى 73.416 سنة 2020، مقابل 64.704 سنة 2017، والتعليم الثانوي الإعدادي الذي بلغ عدد المدرسات فيه سنة 2020 ما يناهز 25.548 مدرسة، مقابل 24.086 سنة 2017، وبالتعليم الثانوي التأهيلي، كذلك، الذي ارتفع فيه عدد المدرسات ليصل إلى 19.313 سنة 2020، مقابل 18.477 سنة 2017.

فيما سجل عدد النساء، ضمن هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي ارتفاعا، منتقلا من 837 مديرة إلى 898 مديرة سنة 2020″.

وبخصوص مناصب المسؤولية، فقد جاء في الوثيقة أنه “تم تمكين المرأة من مناصب المسؤولية، تدريجيا، ويعكس حجم هذا المجهود ارتفاع مؤشر تقلد المرأة لمناصب التدبير والتسيير والمسؤولية، حيث بلغ عددهن على المستوى المركزي 12 و69 على المستوى الجهوي، و32 على المستوى الإقليمي”.

وجاء في الوثيقة ذاتها، أن “عدد المستفيدات من المبادرة الملكية (مليون محفظة)، ارتفع بالوسط القروي ليصل إلى 1211634 مستفيدة في الموسم الدراسي 2020-2019، مقابل 1097025 في الموسم 2018-2017، ومن خدمات النقل المدرسي ليصل عدد المستفيدات إلى 103720 خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 58625 في الموسم 2018-2017، فضلا عن تطور نسبة الفتيات المستفيدات من الداخليات ليبلغ عددهن 30674 في الموسم 2020-2019، مقابل 28531 سنة 2018-2017، وكذا من المطاعم المدرسية التي ارتفع عددهن ليبلغ525073 مستفيدة في الموسم 2020-2019، مقابل 507469 سنة 2018-2017”.

ويأتي إصدار هذه الوثيقة من الوزارة، اليوم الاثنين 8 مارس، في سياق احتفاء منظومة التربية والتكوين باليوم العالمي للمرأة.