لجنة الطوارئ بـ”الكاف” تقرر إلغاء كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

جدة - عبدالحي حسين - قررت لجنة الطوارئ، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلغاء كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، بسبب عدم فتح الأجواء الجوية المغربية، مع العديد من البلدان الإفريقية، عقب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وجاء التأجيل، أيضا، بسبب عدم قدرة بعض المنتخبات الإفريقية على السفر إلى المغرب، بسبب غلق الحدود، وكذا لظهور السلالة الجديدة لكورونا في مختلف الدول الإفريقية المشاركة منتخباتها في المسابقة.

وكان الكاف يدرس إمكانية نقل المسابقة إلى بلد آخر، ليستقر في الأخير على إلغائها بعد الاجتماع، المنعقد مساء اليوم الاثنين.