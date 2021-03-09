شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يرفض لقاء ممثلة «الصليب الأحمر» بالإرهابي الإيراني «إيرلو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة الخارجية اليمنية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد لقاء رئيسة بعثتها في اليمن، كاثارينا ريتز، بمن يسمى السفير الإيراني لدى الحوثيين، الإرهابي حسن إيرلو، وهو قائد في الحرس الثوري الإيراني في المواقع الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وهو مدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المعترف بها شرعيًا، إن الوزارة تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الأحمر، كما أضاف المصدر إن «الوزارة ستتخذ الإجراءات السيادية وفقًا للقانون اليمني».

وفي تعبير عن الرفض والاستنكار والغضب الشعبي، تداول نشطاء يمنيون بشكل واسع صور لقاء رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لليمن كاثارينا ريتز، وضابط الحرس الثوري الإيراني بغطاء سفير لدى ميليشيا الحوثي حسن إيرلو، موجهين هجومًا حادًا للممثلة الأممية.

كما طالبوا الحكومة بضرورة تقديم احتجاج قوي للجنة الدولية، وأثاروا عدة تساؤلات بشأن ماهية الصفة التي تسمح بلقاء ممثلة الصليب الأحمر في صنعاء، جاسوسًا إيرانيًا أجنبيًا مطلوبًا للعدالة.

وفي إشارة إلى أن نظام الملالي هو مَنْ يتحكم في مفاصل القرار لميليشيا الحوثي المحتلة لصنعاء، وأن الميليشيا تأتمر بأمره أولًا وأخيرًا، وصف أحد النشطاء عبر حسابه في «تويتر» حسن إيرلو بأنه «الحاكم العسكري الإيراني» في العاصمة اليمنية «المحتلة»، كما أضاف آخر إن وجود العلم اليمني بجانبه يثبت أنه ليس مجرد سفير لدى الحوثي؛ بل حاكم عسكري ممثل لهذا العلم.

ويذكر أن حسن إيرلو تم تهريبه تحت غطاء الدبلوماسية كسفير إيراني لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، في أكتوبر عام 2020 من طهران حتى صنعاء، وهو ضابط متخصص في التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ويعد مرشدًا دينيًا في الحرس الثوري الإيراني، كما لم يسبق له تولي أي مهمة دبلوماسية.

وحسب الحكومة اليمنية، فإن معلومات تؤكد نشاطه السابق كمسؤول عن تدريب عدد من الإرهابيين التابعين لحزب الله اللبناني في معسكر «يهونار»، الواقع في مدينة خرج الإيرانية إلى الجهة الشمالية من طهران.