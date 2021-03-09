شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يناقش منح الثقة للحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد البرلمان الليبي أمس الإثنين جلسة بمدينة «سرت» لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف: تجاوز الحضور النصاب القانوني بعد أن تخطى عدد الحاضرين 130 نائبا وصلوا إلى مدينة سرت.

وأوضح بيان لمجلس النواب الليبي أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس الديوان، كانا على رأس المجموعة التي وصلت إلى المدينة.

كما وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، إلى سرت لحضور جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة للحكومة، بحسب مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وبدأت مساء أمس جلسات تشاور تتركز حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه، ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة للحكومة.

من جهة أخرى، ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه بمقر الجامعة، أمس الإثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا «يان كوبيش»، آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسي متكامل للوضع في البلاد.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، ومساندتها للجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، خاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي توافق الليبيون على عقدها في ديسمبر المقبل.