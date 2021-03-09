شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من أداء اليمين.. وزير أردني يستقيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد 24 ساعة من تأديته اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قدم وزير العمل معن القطامين استقالته من حكومة الدكتور بشر الخصاونة. ووافق الملك على قبول استقالة القطامين من منصبه وتكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل.

وعزت مصادر مقربة استقالة الوزير إلى أن رئيس الحكومة بشر الخصاونة استقطبه بمسمى «وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار»، إلا أن التعديل الوزاري قلص من صلاحيات القطامين ومنحه حقيبة «العمل» فقط. ورغم كل هذه الأسباب ذهب الوزير القطامين إلى قصر بسمان وأدى اليمين الدستورية أمام الملك، وبعد ساعات من تأدية القسم، أبدى رفضه للحقيبة «المصغرة»، وأعلن رغبته الانسحاب من الحكومة.

وحاول العديد من الوزراء والأعيان ثني القطامين عن استقالته وتأجيلها لساعات، إلا أنه أصر عليها وقدمها رسمياً.