شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة المنشار الكهربائي في قبضة الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز نايف، أن فريق البحث الجنائي في المركز قبض على تشكيل عصابي يتكون من 7 أشخاص من الجنسية الإفريقية نفذوا عملية سطو على أحد المحال عن طريق الحيلة وكسر الباب باستخدام المنشار الكهربائي، بعد ورود بلاغ من أحد أصحاب المحال الكبيرة للتبغ والسجائر، والذي يقع في سوق الذهب، يفيد بتعرضه للسرقة وكسر الباب على الرغم من غلقه أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه بناء على البلاغ تم تشكيل فريق عمل من المركز للتحرك بسرعة، وبمساعدة التحريات، قام الفريق فوراً بضبط الجناة في أقل من 6 ساعات، واتضح أنهم كانوا يحرصون بشدة على إخفاء هويتهم، عبر ارتداء الأقنعة، و«القفازات»؛ لعدم ترك أية بصمات أو أدلة تقود الشرطة للتعرف إليهم، موضحاً: إن سرعة استجابة المركز؛ مكنت من القبض عليهم، وتم تحديد هويتهم، وتتبع الطريق الذي سلكوه باستخدام التقنيات الحديثة الموجودة لدى شرطة دبي، وقبض عليهم ومعهم المبلغ المسروق وقيمته 60 ألف درهم وتم تقديمهم للعدالة قبل الهرب.

وأضاف الرائد ياسر السيد حسن الهاشمي رئيس قسم التسجيل الجنائي في المركز، أنه تم استجواب العصابة، وتبين أنهم كانوا يفكرون في تنفيذ هذه الجريمة منذ فترة طويلة؛ حيث خططوا لها جيداً، وقاموا بالسرقة الساعة 4 فجراً بعد إغلاق جميع المحال القريبة من المحل.