شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الجهات المطبقة لمعايير الاتحاد العالمي للمعاقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: «الخيلج»

أقام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين حفل تكريم للجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لأصحاب الهمم وتوزيع شهادات اعتمادها كجهات صديقة لذوي الإعاقة مطبقة أعلى المعايير اليئية العالمية للمعاقين.

شهد حفل التكريم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وممثلو الجهات المكرمة ووسائل الإعلام المختلفة.

عبر الدكتور طارق سلطان بن خادم عن خالص شكره والتقدير لجميع الجهات المكرمة على دورها الكبير في توفير بيئات صديقة للمعاقين، مشيراً إلى أن ما يتحقق اليوم من اهتمام كبير بتوفير حياة كريمة للمعاقين هو نابع من اهتمام القيادة الرشيدة للإمارات ودعم نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي أعطي للأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً من الاهتمام والحقوق من خلال التشريعات التي تكفل حقوقهم، فضلاً عن التوعية المجتمعية بما يستحقونه من رعاية، وصولاً لتيسير كافة الخدمات التي يحتاجونها.

وأكد حيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين رئيس لجنة التقييم أن عمل اللجنة استمر لأكثر من ثلاثة شهور متواصلة قمنا من خلالها بزيارة العديد من الجهات الخاصة والحكومية.