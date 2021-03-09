شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسارات تعالجضعف مدارس خاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

كشف تقرير حديث لوزارة التربية والتعليم، عن عدد من التحديات التي تواجه بعض المدارس الخاصة، ترتبط بشكل وثيق بالجوانب التعليمية والإدارية والبنية التحتية؛ إذ تلقت بعض إدارات تلك المدارس، بياناً تفصيلياً حول ما تم رصده من نقاط الضعف، فضلاً عن ثمانية مسارات لمجابهة تلك التحديات ومعالجة مكامن الضعف.

وبينت نتائج الزيارات الميدانية، التي استند إليها التقرير، عدم أهلية عدد من الكوادر الإدارية للعمل في تلك المدارس، وضعف القيادة لدى إدارات المدارس إلى جانب ضعف عام في أداء المعلمين في المواقف الصفية، مع ضعف استجابة وتقبل المعلمين للملاحظات في الزيارات الصفية أيضاً.

وهناك ضعف في الاستجابة من قبل تلك المدارس للتعليمات الخاصة بتطوير الجانب الأكاديمي. وتضمنت التحديات عدم استلام تقارير الرقابة المدرسية، ما يؤدي إلى ضعف متابعة مدى التزامهم بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، ووجود مشاكل في ملفات الطلبة، وتحديداً وجود طلاب بإقامات منتهية.

وأوصى التقرير بثمانية مسارات؛ لمجابهة تلك التحديات، ومعالجة نقاط الضعف، منها ورشة حول إطار التقييم المدرسي، والتدريب على الخطة التشغيلية، وورشة حول معايير الرقابة المدرسية، وورشة لتقييم الحصة الدراسية، وورشة عن تقييم المدارس خلال فترة التعليم عن بُعد، وتفعيل بوابة التعلم الذكي والنضج الإلكتروني للمعلمين.