شكرا لقرائتكم خبر عن 13 اختصاصا يمنحها القانون للجنة الصناعة والمشروعات فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس الشيوخ من إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها 14 لجنة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.

وحددت المادة (50) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو التالى

1 - استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

2 - الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

3 - وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

4 - العلاقات الصناعية والتجارية.

5 - التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

6 - الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

7 - التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

8 - التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

9 - المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10 - المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

11 - شئون التجارة الداخلية والخارجية.

12 - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

13 - السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.