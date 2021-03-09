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تركيا تسجيل 13215 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية منذ 6 يناير الماضي.
وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الاثنين، إلى أنه تم تسجيل 64 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2994 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2793632 حالة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 2632030 حالة، إثر شفاء 8106 مصابين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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