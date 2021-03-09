أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ، مؤكدة أن القيام بتصعيد الهجمات ضد المملكة يجسد عدم جدية مرتكبيها بشأن السلام. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في المؤتمر الصحفي اليومي استمرار الإدارة الأمريكية في التعاون الوثيق مع المسؤولين في المملكة لبحث سبل دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.



كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: مرتكبو الهجمات ضد المملكة لا يريدون السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.