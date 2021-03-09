محمد بن سلمان يستعرض أوجه التعاون مع ملك الأردن وولي عهد البحرين

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في العاصمة الرياض، أمس، اجتماعا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

من جانب آخر، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني وولي العهد البحريني لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، كما كان في الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.