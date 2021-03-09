سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

قدَّم حمد سعيد الشامسي أوراق اعتماده إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، سفيراً ومفوَّضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية.



ونقل الشامسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس المصري وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمَّل السيسي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

إلى ذلك، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مصر، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات ومصر، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.