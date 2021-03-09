«قلب وعقل العالم العربي».. كيف «تودد» مستشار أردوغان إلى مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "المصالح المصرية التركية مشتركة".

وأكد أقطاي، في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، اليوم الاثنين أن "من يأتي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين"، لافتًا إلى أن "احترام مصر للحدود البحرية الجديدة لتركيا في شرق المتوسط سيصب في مصلحة الطرفين".

ويوم السبت، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريحات لشبكة بلومبرج، إن "مصر قلب وعقل العالم العربي، ولديها دور مهم في المنطقة".

ورأى المتحدث أنه "يمكن فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكد قالن أن تركيا مهتمة "بالتحدث مع مصر حول القضايا البحرية في شرق المتوسط، بالإضافة إلى قضايا أخرى في ليبيا وعملية السلام والقضية الفلسطينية".

وعلى مدار الأيام الأخيرة، أطلق مسؤولون أتراك تصريحات توددية إلى مصر، حول سعي أنقرة لتعزيز علاقاتها بالقاهرة.