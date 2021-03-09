شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى وكيل زراعة "الشيوخ": نسعى لتقديم نموذجا يستمد منه العزم والقوة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم شهد خطوة تمثل استمرارا لتحقيق الطموحات والأحلام، مضيفا: فلقد وفقنى الله اليوم بالفوز بمنصب وكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، وهذا المنصب فرصة لتجديد العهد والوعد، لنقدم نموذجاً يستمد منه العزم والقوة لمواجهة التحديات، ويسترشد به لمواصلة طريق العطاء والبذل من أجل الوطن.

وأكد محمد السباعى في تصريحات له، أن الحماس والطموح لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات الهامة التي تتصدى لها الدولة والقيادة السياسية، وهي من أهم القضايا الوطنية، معربا عن عميق شكره وتقديره لزملاءه نواب مجلس الشيوخ على هذه الثقة، قائلا : "أعتز بهذا الاختيار الذى يعكس تقديرا سياسيا لدور الشباب".

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن اليوم نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتي أجريت ظهر اليوم، وأسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري عن فوز النائب محمد سباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقعد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.