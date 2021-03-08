عمليات بغداد تؤكد انسيابية الخطة الامنية الخاصة بتأمين الزوار

وقال قائد العمليات اللواء الركن احمد سليم، في بيان، إنه "استجابه لاوامر القائد العام للقوات المسلحة باشرت قيادة عمليات بغداد بنشر قطعاتها العسكرية كافة، في الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية لتأمين الزيارة الرجبية"، مشيراً الى "اتخاذ تدابير امنية عالية المستوى لحفظ ارواح الزائرين من اي هجمات ارهابية".ودعا سليم، الزائرين الى "ضرورة التعاون مع القوات الامنية ومساعدتهم في اتمام الخطة الخاصة بتأمين الزيارة والعمل على انجاحها"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية امتثالاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة".

واضاف أن "الجهد الاستخباري فعال لرصد الحالات المشبوهة التي من شأنها ان تعرقل سير الخطة الامنية المتخذة".