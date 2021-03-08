8 إصابات جراء انفجار قرب جسر الأئمة شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 8 أشخاص، مساء الإثنين، جراء انفجار قرب جسر الأئمة شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني، إن انفجارا ناجما عن "قنبلة يدوية" قرب جسر الأئمة بالأعظمية استهدف زوار الإمام موسى الكاظم، أدى لإصابة 8 أشخاص أغلبهم من النساء .



وأضاف المصدر الأمني، أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على الشخص، الذي وضع القنبلة اليدوية في مكب نفايات قرب جسر الأئمة شمالي بغداد.





ومن جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عودة الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة الجسر، واستمرار حركة الزيارة، مطالب بعدم الانجرار وراء الشائعات.

وقال رسول في تصريح تابعته ”الخليج 365” إن الزائرين المتوجهون إلى الكاظمية لأداء زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم مستمرة بانسيابية عالية".

وأضاف، أن "الوضع تحت السيطرة، وقوات خاصة تقوم بعمليات البحث والتفتيش ضمن منطقة الحادث".

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حكومية مقربة، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى مدينة الأعظمية بعد استهداف الزائرين عند جسر الأئمة.

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات العراقية 8 عناصر من تنظيم "داعش" في عمليات متفرقة في محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.



وقال قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام في تدوينة على "تويتر": "قيادة العمليات بالمحافظة أدت واجباً أمنياً بالتنسيق مع وحدة مكافحة الإرهاب" ونفذت عمليات ضد "داعش".

وأضاف الغنام أن "العمليات أسفرت عن اعتقال ٥ عناصر من تنظيم "داعش" اشتركوا في عمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء".

وتابع: "ستبقى الأنبار آمنة بجهود رجالها الأبطال من الجيش والقوات الأمنية".

فيما أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم أيضا، القبض على ثلاثة عناصر من التنظيم الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، الذي شهد أمس، الأحد، زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس.





وذكرت المديرية في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".