ملك الأردن يلتقي ولي العهد السعودي ويبحثان أوجه التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، في الرياض، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى، فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وغادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بلاده في وقت سابق اليوم الإثنين، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

رافق العاهل الأردني في زيارته للسعودية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

من جانبه أكد سفير السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أن الزيارة الأخوية للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للمملكة العربية السعودية، تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي التشاور والتنسيق الدائم بين البلدين، ولطبيعة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع قادة المملكتين والشعبين الشقيقين.

وقال إن الزيارة تأخذ طابعاً شخصياً أخوياً بعيد عن البروتوكولات الرسمية، نظرًا لطبيعة العلاقة بين قيادتي البلدين، وما تحمله العلاقات من دلالات تتجسد بالمستوى المتقدم والنموذجي من التنسيق والانسجام السعودي الأردني، فيما يخص أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، وكذلك، أولويات العمل العربي المشترك للمرحلة الراهنة.

وأشار السفير السديري، إلى أن الزيارة الأخوية تكتسب أهمية خاصة، للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وبما يتواءم مع جوهر العلاقة العميقة والأصيلة بينهما، وبما يحقق مصالح وآمال وتوقعات الشعبين الشقيقين.



وتتمتع العلاقات الأردنية السعودية بتفاهم عال حول مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما يظهر في تأكيد الأردن المستمر على تأييده ودعمه لكل إجراءات السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ومطلع مارس/آذار الجاري أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية عمق العلاقات الأردنية السعودية، والحرص المستمر على تطويرها بقيادة الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفت النائب ميرزا بولاد، رئيس اللجنة، النظر إلى القيمة العالية التي تعكسها اللقاءات الموصولة التي تجمع الأردن بالسعودية، مشيرا إلى أن علاقات المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين اللتين تسيران على نهج متين يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.