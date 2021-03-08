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اجتماع مشترك يجمع ولي العهد السعودي وولي العهد البحريني لبحث العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

 

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

 

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

 

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي الأمير سلمان بن حمد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، حيث رحب به وبمرافقيه في .

 

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان.

 

كما حضر الاجتماع من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى السعودية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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