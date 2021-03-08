شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يهنئ العراق بنجاح زيارة بابا الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية العراق الشقيقة بنجاح زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيداً بجهوده في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية.



وقال ، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

وتمنى أن تكون زيارة البابا فرنسيس فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم.