شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب رئيس الوزراء الكويتي واستمرار حجز وزير الداخلية السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - الحسيني البجلاتي:

نفذ النائبان الكويتيان محمد المطير وبدر الداهوم تهديدهما باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وقدما إليه، الاثنين، استجواباً من محور واحد، وهو الانتقائية في تطبيق القانون،على إثر إحالة وزارة الداخلية 140 مواطناً بينهم 15 نائباً إلى النيابة بتهمة مخالفة قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات خشية انتشار فيروس كورونا في ندوة دعا إليها الداهوم الذي ينتظر حكماً من المحكمة الدستورية بصحة عضويته من عدمه. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجواب، وقال في تصريح صحفي في المجلس أمس: «حضر إلى مكتبي النائبان محمد المطير وبدر الداهوم وقدما استجواباً موجهاً إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووفقاً للإجراءات اللائحية والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تم إبلاغ رئيس الوزراء بهذا الاستجواب وتم التأشير عليه ليدرج في أول جلسة قادمة لتحديد موعد لمناقشته».

وواصل النواب التصعيد ضد الحكومة، وأعلن النائب أحمد مطيع، عن تقدمه لاستجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، وقال في تصريح صحفي: «نظراً لسوء الإدارة الصحية وتخبط وزير الصحة، ما أثر على الناس نفسياً ومالياً وصحياً لتعنته بالحجر الصحي الذي أعادنا للمربع الأول لذلك أعلن استجوابي للوزير».

قضائياً، قضت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس باستمرار حجز وزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ خالد الجراح إلى يوم 14 الجاري لاستمرار التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه في القضية التي عُرفت باسم قضية«صندوق الجيش» والمتعلقة بتجاوزات مليونية في مؤسسة الجيش منذ أعوام عديدة عندما كان وزيراً للدفاع.

وأحالت محكمة الاستئناف اللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب إلى السجن المركزي، ورفضت طلبات وقف تنفيذ حبسه في قضية النائب البنغالي «تجارة إقامات»، كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 الجاري . وشهدت الجلسة حضور اللواء مازن الجراح بنفسه للمحكمة طواعية منه، كما أنكر النائب البنغالي تهمة تقديمه الرشوى إليه، كما حضر النائب سعدون حماد وطالب بتأييد براءته، مؤكداً أنه تم الزج باسمه بسبب خصومات سياسية، وأنه ليست له علاقة بالقضية.