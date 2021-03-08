شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن السعودية بعد أحدث هجمات الحوثيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها ملتزمة بالدفاع عن السعودية؛ وذلك في أعقاب شن الميليشيات الحوثية المتحالفة مع إيران ضربات بطائرات مسيّـرة وصواريخ على المملكة، ومن بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط. وقالت السفارة الأمريكية في السعودية في تدوينة على تويتر: «تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام».

وأضافت: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها. إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت».

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت قلقة من الهجمات المتزايدة على السعودية، وإن المملكة تواجه «تهديدات أمنية حقيقية» من ميليشيات الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران وأماكن أخرى في المنطقة. وأضافت في إفادة صحفية يومية: «نواصل بالطبع العمل في إطار تعاون عن كثب مع السعوديين، نظراً لهذا التهديد».