شكرا لقرائتكم خبر عن فريق نسائي متميز في «زراعة» أبوظبي يقود قطاع الطب البيطري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فتح الآفاق أمام المرأة الإماراتية لتتصدر مركز القيادة في مختلف المجالات الفنية والتخصصية، حيث برزت المرأة الإماراتية في مجال الطب البيطري، وأثبتت بجدارة تفوقها وقدرتها على العطاء والتميز، والمساهمة في استكمال مسيرة الهيئة وتحقيق مزيد من الإنجازات.وتضم الهيئة كوكبة من العنصر النسائي متميز يقود قطاع الطب البيطري كإضافة مميزة إلى كوادرها الفنية، يعملن في عدة تخصصات، ويتولين عدداً من المهام الرئيسية كإجراء العمليات الجراحية لمختلف أنواع الثروة الحيوانية، وفحص وتشخيص الحالات المرضية واستلام الحالات الطارئة وتقديم العلاج المناسب، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال تحليل الأنسجة.