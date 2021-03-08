شكرا لقرائتكم خبر عن «المسيرة» يُوثّق أهم أنشطة محمد بن راشد في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 137صفحة من القطع الكبير بغلاف تزيّنه صورة مرسومة لنائب رئيس الدولة

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة» الذي يوثق بالصورة والكلمة أبرز نشاطات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مدى الاثني عشر شهراً لعام 2020.

ورصد الكتاب - الذي جاء في 137 صفحة من القطع الكبير- الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، التي شهدها سموّه. وتميز بغلاف بديع يحمل صورة مرسومة لسموّه؛ وفيما يأتي بعض من هذه الفعاليات:

يناير

افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عام 2020، بحضوره، السباق الرئيسي لـ«كأس محمد بن راشد للقدرة» في مدينة دبي الدولية، بمشاركة 243 فارساً وفارسة من 46 دولة.

إضافة إلى التوقيع مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل».

كما أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات. وقدم سموّه واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.

كما أطلق أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، والتوجه لإنشاء صندوق بمليار درهم. وزار سموّه المقر الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وحضر حفل نادي دبي للصحافة ومراسم تسليم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020.

وافتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ساحة «الوصل» في موقع «إكسبو دبي 2020».

فبراير

بدأ سموّه فعاليات فبراير، بحضور بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وتتويج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً للكأس.

وترأس سموّه اجتماع مجلس الوزراء، واعتمد اختيار 33 من شباب الإمارات أعضاء في مجالس إدارات عدد من الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية. وحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020.

وقدم سموّه واجب العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بوفاة المغفور له الشيخ محمد بن حميد عبد الرحمن الشامسي.

مارس

واستهل سموّه شهر مارس، بترؤس اجتماع مجلس الوزراء، واعتماد قرار تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%. ومع بداية الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا» تابع سموّه من كثب التدابير الاحترازية في الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية. كما ترأس اجتماع مجلس الوزراء عن بُعد، واعتمد حزمة من القرارات والتسهيلات؛ لدعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من تداعيات الجائحة.

إبريل

وفي إبريل، تابع سموّه التدابير الوقائية التي اتخذتها سفارات الدولة في الخارج؛ لضمان أمن المواطنين وسلامتهم، بترؤسه اجتماعاً عن بُعد، مع سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من سفراء الإمارات المعتمدين في الخارج. كما اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

مايو

وأطلق سموّه استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد-19»، بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وتضمنت فعاليات مايو افتتاحه جلسات اجتماع حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء وأمناء عامين للمجالس التنفيذية، ومسؤولين من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وبترؤسه اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أعلنت النتائج السنوية لأعمال المؤسسة لعام 2019، بإسهامات بلغت 1.3 مليار درهم، استفاد منها 71 مليوناً في 108 دول.



يونيو

احتفل سموّه بتخريج الدفعة الأربعين من طلبة وطالبات المرحليتين الجامعية والدراسات العليا في جامعة الإمارات، ضمن مختلف التخصصات العلمية، وافتتاح أكاديمية الإعلام الجديد في دبي.

يوليو

دشن سموّه التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً وبكُلفة 11 مليار درهم.

أغسطس

استهل سموّه شهر أغسطس بترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب التشكيل الحكومي الجديد، والاطّلاع على خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، وأطلق مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، بتمويل 300 مليون درهم.

سبتمبر

أطلق سموّه مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، لإشراك أفراد المجتمع في رسم المستقبل ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات.

أكتوبر

حضر سموّه تثبيت القطعة الأخيرة من واجهة «متحف المستقبل». وقدّم واجب العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

نوفمبر

أطلق سموّه «المدرسة الرقمية» أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية تكاملية ومعتمدة، بمرحلة تجريبية تضم 20 ألف طالب وطالبة في أربع دول.

ترأس سموّه اجتماع مجلس الوزراء واعتمد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم، كما تلقى لقاح «كوفيد-19».

ديسمبر

شهد سموّه مع بداية ديسمبر وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، ونواب الحكام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، تحت شعار «عرس الاتحاد». كما حضر سموّه جانباً من «منتدى الإعلام العربي» عن بُعد ضمن دورته الـ 19، وعدداً من الفعاليات.