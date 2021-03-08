شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تستعرض الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات لقاءها السنوي عن طريق تقنية الاتصال المرئي، بالتزامن مع احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة 2021 وتضمن اللقاء استعراض إنجازات الكوادر النسائية للهيئة في العام 2020، وخطة اللجنة النسائية لعام 2021 ولقاء مع الموظفات المتميزات، والإعلان عن سفيرات اللجنة النسائية، إلى جانب تكريم الفريق الرياضي.

وأكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، حرص الهيئة بقيادة مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة ، على تقدير الدور الذي تقوم به موظفات الهيئة خصوصاً الأمهات اللواتي لديهن أطفال في عمر الدراسة.