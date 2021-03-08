شكرا لقرائتكم خبر عن 1949 موظفة في «كهرباء دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أثمرت استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير فرص متكافئة للرجل والمرأة وتمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية، وصولاً إلى الوظائف الفنية، عن جعل الهيئة قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تسير وفق نهج تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحفيز بيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز وتقدير الكفاءات والقدرات والتفاني في العمل، وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية.وأضاف: «تعد الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة».

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي: «تلتزم القيادة العليا في الهيئة بتهيئة جميع الظروف المواتية لتمكين موظفات الهيئة، وتعزيز قدراتهن وإطلاق طاقاتهن الإبداعية.