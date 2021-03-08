شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون: القيادة الرشيدة وفرت للإماراتية مقومات النجاح والتقدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عدد من المسؤولين بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية بدعم من القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكدوا، خلال مشاركتهم في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن القيادة وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل.

مقومات النجاح والتقدم

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: نشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يعد فرصة للتأمل في التقدم، ونشيد بما حققته المرأة في دولة الإمارات، والمرأة العسكرية على وجه الخصوص، من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.

كما يسعدنا ويشرفنا كذلك نحن أبناء وبنات الإمارات أن نتذكر بكل فخر واعتزاز النموذج المرموق للتلاحم القوي بين الشعب والقيادة في دولة الإمارات.. لقد كان حظنا موفوراً أن هيأ الله لنا القيادة الحكيمة لمسيرة المجتمع ولدور الإنسان، رجلاً أو امرأة على حد سواء، في صنع حاضره وتشكيل مستقبله.

مسيرة تمكين

قال علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إن مسيرة تمكين المرأة تتواصل في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات.

وأكد أن وراء هذا الحضور والتقدم الكبير الذي حققته ابنة الإمارات جهود كبيرة بذلتها، ولا تزال، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي تبنت برامج تمكين المرأة.

نموذج متميز

أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة بمناسبة يوم المرأة العالمي، أن هذه المناسبة احتفاء واحتفال بما قدمته وتقدمه المرأة من إنجازات على مختلف الأصعدة ودورها الهام في بناء المجتمع وتربية الأجيال، وتقديراً لدورها في عملية التطوير والبناء، ولجهودها المثمرة، ومسيرتها الحافلة بالعطاء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج متميز في تقدير المرأة وإعطائها كافة حقوقها والثقة الكاملة للمشاركة في صنع القرار وتبوأ مناصبة مهمة.

نموذج يُحتذى

ثمنت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، الأمر الذي جعلها نموذجاً يُحتذى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكدت إن القيادة الرشيدة سخرت الإمكانيات لوضع المرأة الإماراتية في المكانة التي تستحقها محلياً ودولياً باعتبارها شريكا أساسياً في بناء هذا الوطن.

دعم ورعاية

قالت الدكتور خالد الخزرجي مدير جامعة زايد: «لقد حظيت المرأة في الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بفرص الدعم والرعاية اللامحدودة، ونحن في جامعة زايد التي تفخر بحمل اسمه، مستمرون على نهج القائد الوالد، وفي ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: «تثبت المرأة العاملة في جامعة زايد أنها قادرة على المواجهة والنجاح، بطالباتها المواظبات على دراستهن عن بعد، وعضوات الهيئتين التدريسية والإدارية فيها بنسبتهن البالغة نحو 60%».

مهام وطنية

قالت مريم محمد الرميثي المديرة العام لمؤسسة التنمية الأسرية «إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات وتفرد لم يأت من فراغ فقد كان وراء تحقيق تلك المكانة قيادة آمنت بدور المرأة في المجتمع، وبقوتها وقيمتها وقدرتها على إدارة ذاتها ومنزلها، وما تكلف به من مهام وطنية».

أعطت بلا حدود

قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجميعة النهضة النسائية في دبي إن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من كل عام يعد فرصة حضارية مميزة للتوجه من خلاله بتحية تقدير واعتزاز لوطننا الحبيب إمارات العزة والكرامة، وللقيادة الرشيدة التي أعطت بلا حدود وساهمت بقوة وعزيمة في تمكين المرأة الإماراتية لتتسلّم صدارة نساء العالم.