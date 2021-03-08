مدارس للمستقبل

بشائر الاستعداد للخمسين بدأت تهلّ علينا.. وها هي دبي تطلق إحدى هذه البشائر في عالم التعليم والمعرفة، وتفتح الباب واسعاً رحباً بمبادرة متميّزة تستهدف أجيال المستقبل، ركيزتها الأساسية التعليم المتميّز ليكون أساساً يبنى عليه لتلك الأجيال.

لا أحد يمكن أن ينكر أن التعليم والمعرفة ركيزتا حضارة أي شعب وأي أمة، وقد ثبت هذا بالأدلة التاريخية والأحداث التي مرّت عبر العصور، بأن الأمم التي اهتمّت بالتعليم وأولته ما يستحقه من مكانة متميّزة أنتجت إنجازات حضارية رسخت في الذاكرة والوجدان حتى يومنا هذا. أما تلك التي أهملت التعليم، وكان همّها مظاهر أخرى، فتراجعت أو اندثرت وطواها النسيان.

الإمارات، منذ بدايات التأسيس الأولى على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان التعليم أولوية قصوى بالنسبة لها، فكان افتتاح المدارس، واستقدام المدرسين من الوطن العربي، ومن دول أخرى في العالم، أحد أهمّ الأعمدة، وكانت النتيجة أن نسبة المتعلّمين في الإمارات، تفوق كثيراً من الدول العربية وغيرها.

ومن هنا جاء مشروع «مدارس دبي» الهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر بكلفة مناسبة، وإرساء دعائم نموذج تعليمي إماراتي استثنائي يوفر تعليماً ذا معايير عالمية، ويعزز القيم ويرفع المهارات، ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينمّيها، مع ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، فضلاً عن بناء أجيال واعدة يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل وما يستجد فيه من وظائف.

هذا الوعد والعهد جاء من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مستنداً إلى رؤية ثاقبة بعيدة الأفق لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأن بناء الإنسان قاعدة الانطلاق نحو المستقبل المنشود للوطن والمواطن.. والرهان على تحقيق ذلك، هو الاستثمار في التعليم المتميز.

التعليم كان وسيظل في صدارة القطاعات التي توليها حكومة دبي كل الدعم والرعاية. وهذه المبادرة ستكون نموذجاً تعليمياً وطنياً متفرداً وبكلفة متاحة، لإثراء المنظومة التعليمية في إمارة دبي.

وهناك منح دراسية في هذا المشروع، أيضاً، ستصل إلى 100% للطلبة المواطنين، لتمكين جيل جديد في مختلف مجالات الريادة والإبداع.

أجيالنا أمام مستقبل واعد، لا سيما أن هذه المبادرة ستتبعها مبادرات أخرى في إمارات الدولة كافة. فبشائر الخير، ومشاريع التنمية وبناء الإنسان، والإسهام الحضاري نسائم تنثر عبيرها في كل الأمكنة.

[email protected]