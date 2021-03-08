شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تمكين المرأة لم يأتى إلا من خلال إرادة سياسية حكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام كبير بدور المرأة وأدرك أهمية المرأة في المجتمع المصرى، موضحا أن الدولة المصرية لديها إيمان بقدرة المرأة والدليل تمكينهم في الوظائف المهمة في المجتمع.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ أصبحا يشهدان تمثيل كبير للمرأة، وهذا يأتى باهتمام كبير من جاتب القيادة السياسية بتمكين المرأة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين المرأة لم يأتى إلا من خلال إرادة سياسية حكيمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية لديها قناعة بأن المجتمع المصرى لن ينهض إلا بتمكين الشباب والمرأة وتتعامل بشكل واضح حول تمكين المرأة.