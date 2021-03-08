شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تنظر 4 اتفاقيات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، 4 اتفاقيات دولية، تمهيدا لإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وتشمل الآتي:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية فرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و 500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر فى مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تبحث طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية، كما تبحث مدي مطابقتها للدستور والقانون.