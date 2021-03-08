إصابة 8 أشخاص في انفجار استهدف زوار شيعة في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد.

وأوضح البيان أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى مقتل الإمام موسى الكاظم.

كانت مصادر إعلامية عراقية قد أفادت مساء اليوم الأثنين بأن شخصين قتلا وأصيب آخرين اليوم الاثنين بهجوم استهدف المواكب.

ونسبت وكالة الفرات نيوز، إلى مصادر أمنية قولها إنه تم استخدام قنابل يدوية في الهجوم.

وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة وأغلاق عدد من الطرق لتسهيل حركة الزوار بطرق مؤمنة من جانب القوات الأمنية.