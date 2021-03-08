"العثور على جثتي طفلين بالجيزة وحبس سائق حادث الكريمات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية بمنطقة الزمالك، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شركة بالزمالك .. ومصدر: لا خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية في الزمالك.

السيسي يوجه وزير العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة

كشفت وزارة العدل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.

14 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، تأجيل الدعوى رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، بشأن حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية، لجلسة 14 مارس الجاري.

الحبس ٣ سنوات بعد البراءة.. هل ستنفذ العقوبة على أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق؟

أصدرت محكمة النقض، حكمًا بالحبس ٣ سنوات، على أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة ١٠ ملايين جنيه.

العثور على جثتي طفلين داخل منزلهما بالصف.. والتحريات الأولية: وجبة فاسدة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلين شقيقين متوفيين داخل شقتهما بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كان قسم شرطة الصف، تلقى بلاغاً من غرفة النجدة، بالعثور على جثتي طفلين شقيقين داخل منزلهما، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وجود جثة طفلين "أ.ح" وشقيقه "و.ح"، وبالمعاينة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.

حكم نهائي ينصف ممرضة بلطيم: فضائل المرأة ونضالها من محسنات أداء الوظيفة العامة

حصلت السيدة "م. س. م" الممرضة، صباح اليوم، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم وجود طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية بجلسة 28 يناير 2014، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها فقط من السهر في الليل بالمستشفى، من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل، الذى يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعدم تكليفها بالسهر بالمستشفى.

تغريم مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

قضت محكمة العجوزة، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، حضوريا بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لصالح ممدوح عباس 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

في حادث الكريمات.. تجديد حبس سائق السيارة النقل بتهمتي القتل والاصابة الخطأ

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق سيارة نقل تسبب في حادث طريق الكريمات الذي أودى بحياة 18 شخصا واصابة 5 اخرين 15 يوما احتياطيا.

ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار بحي عين شمس.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم.

حتى الجمعة.. 7 سجلات مدنية يمكنك استخراج الأوراق الرسمية منها طوال الأسبوع

قررت وزارة الداخلية، تشغيل بعض المواقع الأحوال المدنية طوال الأسبوع متضمناً يوم الجمعة.

هدداه بالقتل.. عمر جابر يتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية أمام الجنايات

تنازل اللاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، عن الدعوى الجنائية والمدنية المرفوعة من جانبه ضد المتهمين بتهديده بالقتل والإيذاء، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله.