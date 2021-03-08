أكادير… متابعة “المتسولة” الغنية صاحبة الـ”كات كات” وإيداعها السجن

جدة - عبدالحي حسين - قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، متابعة امرأة تمتهن “التسول” في حالة اعتقال، وإيداعها السجن المحلي أيت ملول.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد وجهت النيابة العامة تهم “النصب والاحتيال والتسول وانعدام التأمين وانعدام الفحص التقني” لسيدة، بعد توقيفها السبت الماضي، بينما كانت تتسول في مكان دأبت على الجلوس فيه.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة حددت اليوم 8 مارس تاريخ انعقاد أول جلسة لمحاكمة المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 42 سنة، والتي تملك سيارة من نوع أودي q7، يفوق ثمنها 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منزل في ملكيتها.

وكانت عناصر السلطات المحلية بقيادة قائد أورير، قامت بتوقيف المتسولة بمركز أورير، الذي دأبت على اتخاذه مكانا لها وامتهان التسول، حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المعنية، أنها تملك سيارة من النوع الرفيع (كات كات)، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار، لإبعاد الشبهات عنها.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي، بالسجن من شهر واحد إلى 6 أشهر، كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.