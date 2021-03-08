التوزيع الجغرافي للإصابات الـ102 بكورونا.. جهتا الشرق والبيضاء في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ102 الجديدة.

وسجلت جهة الشرق، 32 حالة، منها 28 حالة بوجدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 30 حالة جديدة، منها 24 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 12 حالة، منها 6 حالات بالرباط.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 8 حالات، كلها بمراكش.

وسجلت بجهة الشمال 7 حالات، ثم 5 ببني ملال خنيفرة، ونفس العدد بجهة سوس ماسة.

وسجلت حالتين بدرعة تافلالت، ثم حالة واحدة بالعيون الساقية الحمراء.

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